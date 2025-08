Ufficiale: Cuadrado al Pisa

06/08/2025 | 19:29:21

Juan Cuadrado è un nuovo calciatore del Pisa, c’è anche il comunicato dei toscani: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cuadrado, esterno destro classe 1988”. A Sky Sport Cuadrado ha detto nelle scorse ore: “Sono contento per questa grande sfida. Sono molto emozionato di continuare la carriera praticamente nella mia seconda casa. Ho appena parlato con la società e col mister: il sogno è di battagliare per posto al Mondiale, con questo grande progetto. Magari avere la possibilità di giocare un po’ di più e riposare durante la settimana per arrivare meglio alle partite: ho pensato molto a questo, alla fine mi hanno convinto Corrado e il mister e subito ho detto sì. Ho parlato col mister. Io mi sento molto bene, con molta forza. Il mister e tutto lo staff mi aiuteranno per essere al massimo: se sono al 100%, posso ancora dare tanto alla squadra. Ho parlato tanto con il mister, anche di persona. Un abbraccio a tutti e spero di vedervi presto”.

FOTO: Sito Pisa