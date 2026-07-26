Ufficiale: Crystal Palace, Goodman va in prestito al Dundee

26/07/2026 | 12:00:29

Il Crystal Palace ha annunciato il trasferimento in prestito al Dundee di Owen Goodman.

Ecco il comunicato:

“Il Crystal Palace conferma che Owen Goodman è passato al Dundee FC in prestito fino al termine della stagione 2026/27.

Il ventiduenne si unisce alla squadra scozzese di Steve Pressley, militante nella Scottish Premiership, dopo un’estate incredibile che lo ha visto convocato nella nazionale maggiore canadese per i Mondiali FIFA del 2026.

Goodman ha iniziato la stagione 2025/26 con l’Huddersfield Town, collezionando 12 presenze e mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni, prima di trasferirsi al Barnsley per la seconda metà della stagione. Il portiere si è rapidamente affermato come titolare a Oakwell, giocando da titolare in 22 delle 25 partite in cui è stato disponibile.

Dopo essere entrato a far parte del Crystal Palace a livello Under-13, Goodman ha percorso tutta la trafila dell’Academy prima di disputare una stagione 2024/25 eccezionale in prestito all’AFC Wimbledon. Ha contribuito alla promozione dei Dons in League One, e le sue prestazioni gli sono valse un posto nella squadra ideale della stagione di League Two e il premio Guanto d’Oro del campionato.

Tutti al Palace augurano a Owen buona fortuna durante il suo periodo in prestito”.

Foto: sito Crystal Palace