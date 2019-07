Ufficiale: Crystal Palace, contratto annuale per il portiere Henderson

Tramite il sito ufficiale, il Crystal Palace ha comunicato l’arrivo di Stephen Henderson, portiere liberatosi a zero dal Nottingham Forest che ha firmato un contratto di un anno. “L’ex portiere del Portsmouth Stephen Henderson ha firmato un contratto annuale con il Crystal Palace. Henderson si unisce al club a parametro zero dopo il periodo al Nottingham Forest e i prestiti a Pompey e Wycombe Wanderers, e si è unito oggi alla squadra di Roy Hodgson nel viaggio verso la Svizzera per l’inizio del precampionato”.

Foto: Twitter Crystal Palace