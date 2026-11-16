Ufficiale: Crystal Palace, Chuks Okoli firma il suo primo contratto da professionista. Il comunicato

16/11/2026 | 17:58:10

Chucks Okoli firma il suo primo contratto da professionista con il Crystal Palace ad ufficializzarlo è il club inglese con un comunicato: “Il Crystal Palace è lieto di annunciare che il centrocampista dell’Academy Chuks Okoli ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club. Legatissimo al sud di Londra, Okoli è al Palace dall’età di sette anni; nel 2022/23 ha contribuito alla vittoria della National Floodlit Cup da parte dell’Under 15, segnando un gol memorabile direttamente dalla propria metà campo contro lo Stoke City. Dopo aver firmato il suo contratto di formazione nell’estate del 2024, nel novembre dello stesso anno ha debuttato con l’Under 18 contro l’Arsenal, guadagnandosi in seguito una candidatura al premio “Gol della stagione” grazie a una spettacolare rete realizzata da circa 35 metri contro il West Ham United. Okoli è stato protagonista di una stagione 2025/26 eccezionale, realizzando cinque gol – tra cui quello decisivo nei minuti finali contro l’Aston Villa, che ha proiettato il Palace verso la prima semifinale di FA Youth Cup dopo quasi 30 anni – e fornendo nove assist, il numero più alto della squadra. Leader nato, ha indossato la fascia da capitano dell’Under 18 nella semifinale di Youth Cup contro il Manchester United all’Old Trafford, per poi guidare la squadra alla conquista della prima storica U18 Premier League Cup, vinta a Selhurst Park. Dopo un inizio di stagione 2026/27 condizionato da un infortunio, Okoli è tornato in campo con l’Under 21, per poi fare il suo esordio tra i professionisti in occasione dell’amichevole contro il Bristol City, durante la sosta per le nazionali tra settembre e ottobre. Al momento della firma del suo contratto da professionista, Chuks ha dichiarato: “Sono davvero grato di aver firmato il mio primo contratto da professionista. È un momento di grande orgoglio e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto”. Il direttore dell’Academy, Gary Issott, ha aggiunto: “Chuks è con noi da quando aveva sette anni ed è stato un elemento trainante della storica stagione dell’Under 18 dello scorso anno, meritandosi il premio di ‘Giocatore della stagione’.Ha lavorato duramente per arrivare a questo traguardo e siamo felicissimi di vederlo compiere questo ulteriore passo nella sua carriera”.

Foto: x Crystal Palace