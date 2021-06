Ufficiale: Crystal Palace, Benteke rinnova fino al 2023

Christian Benteke ha firmato un prolungamento di contratto di due anni con il Crystal Palace. Attraverso un comunicato la società inglese ha ufficializzato il buon esito della trattativa. Dopo aver firmato il rinnovo, Benteke ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso di affidare il mio futuro al Crystal Palace. Abbiamo un grande gruppo di giocatori e staff, e non vedo l’ora che inizi la stagione e giocare di nuovo davanti ai nostri fan”.

Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 3, 2021