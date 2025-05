Ufficiale: Crotone, riscattato Murano dal Foggia

28/05/2025 | 15:12:05

Il Football Club Crotone comunica che si sono concretizzate le condizioni per l’obbligo di riscatto previste nell’accordo tra Crotone e Foggia per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Jacopo Murano. Arrivato nel mercato invernale in rossoblù, il bomber lucano si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione totalizzando 17 presenze condite da ben 7 gol e 2 assist tra Campionato e Playoff.

Foto: X Crotone