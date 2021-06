Ufficiale: Crotone, il primo acquisto è Mondonico

Il primo acquisto del Crotone è Davide Mondonico, che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2024. Nato il 25 maggio 1997 a Vimercate, Mondonico è un giovane e talentuoso difensore col vizio del gol che abbina potenza fisica alle doti tecniche oltre ad avere un gran senso della posizione. Dopo aver compiuto l’intera trafila nel settore giovanile del Milan, nel 2016 si trasferisce all’Albinoleffe dove, in particolar modo nell’ultima stagione, si è messo in mostra come uno dei migliori prospetti della Serie C collezionando ben 36 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff. «Benvenuto in rossoblù Davide!» si legge nella nota del club.

Foto: Logo Crotone