Ufficiale: Crotone, ecco Rispoli e Zanellato

Andrea Rispoli e Niccolò Zanellato sono due nuovi giocatori del Crotone. Di seguito il comunicato: “Il Football Club Crotone annuncia il ritorno in rossoblù di Andrea Rispoli e Niccolò Zanellato che arrivano rispettivamente a titolo definitivo dal Cosenza Calcio e a titolo temporaneo dal Catania Football Club.

Entrambi non hanno bisogno di presentazioni avendo vestito, nel recente passato, la casacca pitagorica.

Rispoli , classe 1988, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 ed è già sceso in campo 19 volte in Serie A con gli squali nel 2020-21 per poi passare al Parma e nell’ultima stagione e mezza al Cosenza.

Zanellato, classe 1998, ha invece indossato la casacca rossoblù dal gennaio 2018 al gennaio 2022 totalizzando 85 presenze impreziosite anche da 6 reti. Negli ultimi due anni ha giocato con Spal e Catania”.

