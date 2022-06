Ufficiale: Crotone, ecco Chiricò dal Padova. E Golemic rinnova fino al 2026

Doppia ufficialità in casa Crotone. Il club calabrese ha annunciato due colpi importanti in vista della prossima stagione. Il primo è Cosimo Chiricò dal Padova: il calciatore ha firmato un triennale. Il secondo, ma non per importanza, è il rinnovo di Vladimir Golemic: il difensore ha rinnovato con il club rossoblu fino al 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del Crotone: “Il Football Club Crotone comunica la conclusione di due importanti operazioni: Vladimir Golemic rinnova fino al 2026, Cosimo Chiricò arriva a titolo definitivo dal Padova Calcio.

La storia d’amore del difensore serbo e la maglia rossoblù continua: il contratto di Golemic, in scadenza al 30 giugno 2022, è stato infatti prolungato per altre 4 stagioni. Vladimir, che ha indossato la maglia rossoblù già in 104 occasioni, è grinta e passione, cuore e testa. Il nuovo capitano rossoblù è il simbolo del DNA rossoblù… da oggi ancora di più!

Brindisino di Mesagne, terra che gli ha dato i natali il 5 ottobre 1991, Chiricò è un giocatore esperto della categoria dove ha trionfato per tre volte con le maglie di Ascoli, Foggia e Monza. Nell’ultima stagione ha indossato la casacca del Padova realizzando 13 reti tra campionato e playoff. Fantasia e dribbling per il funambolo pugliese che è dotato anche di un gran tiro dalla distanza, con il mancino, che gli ha permesso di siglare gol spettacolari. Cosimo ha sottoscritto un contratto triennale ed è carichissimo per la nuova avventura. Benvenuto Mino!”

Foto: Sito ufficiale Crotone