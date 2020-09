Ufficiale: Crotone, dalla Stella Rossa arriva Vulic

Dopo il colpo Magallan e l’affare quasi concluso per Riviere, continua lo scoppiettante mercato del Crotone. Gli squali al ritorno in Serie A, hanno ufficializzato, attraverso il proprio sito internet, l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista ex Stella Rossa, Milos Vulic. Di seguito il comunicato della società:

Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic.

Nato a Kruševac (Serbia) il 19 agosto 1996, Milos è cresciuto nelle giovanili del Napredak Krusevac, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni. Passato nel gennaio 2019 viene alla Stella Rossa, Milos si è laureato per due volte consecutive campione della superliga serba e nella scorsa stagione ha anche disputato la Champions League con la squadra di Belgrado realizzando una rete contro l’Olympiakos.

Il calciatore ha sottoscritto alla presenza del Dg Raffaele Vrenna un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2023.

Un elemento di sicura affidabilità e dal talento cristallino, un altro colpo importante per i rossoblù che da oggi potranno contare anche sulle doti del calciatore serbo.

Benvenuto Milos!

Foto: logo Crotone.