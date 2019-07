Ufficiale: Crotone, ceduto Viscovo in prestito al Fano

Tramite i propri canali ufficiali, il Fano ha annunciato l’arrivo in prestito dal Crotone di Aniello Viscovo, portiere classe 1999 che si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione. Questa la nota: “L’Alma Juventus Fano 1906 comunica l’arrivo del portiere ’99 Aniello Viscovo in prestito dall’FC Crotone fino al 30 giugno 2020. Viscovo, nato a Massa di Somma (NA) il 21 giugno 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Crotone, entrando anche a far parte, nella s.s. 2016/17, nella Prima Squadra condotta da mister Davide Nicola. Nella stagione successiva il passaggio in Serie C girone C con la maglia della Vibonese. La vera svolta arriva nella finestra di calciomercato invernale della s.s. 2018/19: il 9 gennaio 2019, dopo il rientro alla base pitagorica in estate, viene ceduto in prestito all’Avellino (Serie D) dove inanella, nel girone di ritorno, 17 presenze su 18 (una sola panchina) rendendosi uno dei protagonisti della cavalcata dei lupi dell’Irpinia nel ritorno tra i professionisti, mantenendo inviolata per 90′ la porta biancoverde nello spareggio promozione contro il Lanusei”.

Foto Sito Ufficiale Fano