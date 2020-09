Ufficiale: Crotone, arriva Eduardo dallo Sporting Lisbona

Il Crotone batte un colpo un mediana. Come annunciato attraverso i propri canali ufficiali, il club rossoblù ha chiuso la trattativa con lo Sporting Lisbona per Eduardo: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduardo Henrique da Silva. Nato il 17 maggio 1995 a Limeira nello stato di San Paolo (Brasile), il neo rossoblù è un centrocampista molto dotato tecnicamente, ha un gran controllo di palla, bravo nei contrasti e ben strutturato fisicamente. Eduardo ha iniziato la carriera nell’Atletico Mineiro per poi passare all’Internacional e successivamente all’Athletico Paranaense. Nel 2018 sbarca in Europa, nella squadra portoghese del Belenenses per poi essere acquistato dallo Sporting Lisbona lo scorso anno. Nel suo curriculum vanta anche 5 presenze in Europa League e 7 nella Coppa Libertadores: si tratta di altro colpo di mercato messo a segno dalla Società pitagorica. Da oggi, Henrique metterà a disposizione del Crotone tutte le sue qualità.

Benvenuto, Eduardo!”.

Foto: sito Crotone