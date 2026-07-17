Ufficiale: Crespo nuovo allenatore dell’Atlas FC
17/07/2026 | 23:10:17
Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo che è il nuovo allenatore dell’Atlas FC, in Messico.
La nota: “È ufficiale! Hernán Crespo assume la guida dell’Atlas FC per inaugurare una nuova era per Los Zorros“.
Un trayectoria al alcance de muy pocos. Leyenda como jugador y ganador como entrenador ⭐️
Que juntos construyamos una historia llena de éxitos, Profe ✍️
Lee la nota completa: https://t.co/iA1WrYCVr3 ️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/DFs8VgoWp1
— Atlas FC (@AtlasFC) July 17, 2026
Foto: Instagram Crespo