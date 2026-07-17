TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ufficiale: Crespo nuovo allenatore dell’Atlas FC

17/07/2026 | 23:10:17

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo che è il nuovo allenatore dell’Atlas FC, in Messico.
La nota: “È ufficiale! Hernán Crespo assume la guida dell’Atlas FC per inaugurare una nuova era per Los Zorros“.

Foto: Instagram Crespo