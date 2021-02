Ufficiale: Crespo lascia la panchina del Difencia y Justicia

Con un lungo post su Instagram, l’ex attaccante argentino, Hernan Crespo e ora allenatore, ha comunicato il suo addio alla panchina del Defensa y Justicia.

Queste le sue parole: “Con queste parole e attraverso questo mezzo voglio comunicare l’addio mio e del mio staff tecnico al Defensa y Justicia, grato per l’accoglienza rispettosa e affettuosa che vi è stata riservata e per la fiducia riposta nel nostro lavoro. E’ stato un anno fatto di grande impegno e passione con l’intento di cercare di realizzare la nostra proposta di gioco. Grazie ai giocatori per il loro impegno nel cercare di proporre le nostre idee. Ci vuole molto coraggio e umiltà per farlo e questo gruppo di giocatori si è dato completamente fidandosi di noi. Grazie alla dirigenza per averci sostenuto in ogni momento e per aver lavorato al nostro fianco. Grazie a tutte le persone che lavorano nel club per essersi presi cura di noi con grande affetto e per averci permesso di lavorare nelle migliori condizioni e con tranquillità. E molte grazie a tutta la gente del Defensa y Justicia che in questo anno ci ha dato il suo sostegno e incoraggiamento incondizionato in ogni modo possibile nonostante la pandemia. Il Defensa y Justicia sarà per sempre nel mio cuore e in quello della mia famiglia, GRAZIE!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hernán Crespo (@hernancrespo)

Foto: Instagram personale