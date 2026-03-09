Ufficiale: Crespo esonerato dal San Paolo

09/03/2026 | 18:48:03

Hernan Crespo esonerato dal San Paolo, c’è il comunicato ufficiale del club brasiliano: “Il São Paulo Futebol Clube ha deciso questo lunedì (09) di espellere l’allenatore Hernán Crespo. Lasciano il club anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori fisici Federico Martinetti e Leandro Paz e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote. Dopo aver vinto il campionato statale di San Paolo nel 2021, Crespo ha iniziato la sua seconda esperienza al Morumbi nel luglio 2025. Da allora, ha allenato la squadra in 46 partite, accumulando 21 vittorie, sette pareggi e 18 sconfitte. In totale, in entrambi i periodi, l’allenatore argentino ha gestito 99 partite, con 45 vittorie, 26 pareggi e 28 sconfitte. Ci sono state anche quattro partite in cui Crespo era assente per problemi di salute ed è stato sostituito da Juan Branda, tutte nel 2021 (due pareggi e due sconfitte). Il San Paolo augura a Hernán Crespo e al suo staff tecnico un futuro di successo nella loro carriera”.

foto x san paolo