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Ufficiale: Cremonese, Stuckler rinnova fino al 2030

13/07/2026 | 18:40:47

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U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con David Stuckler per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. Grigiorosso dall’estate del 2022, con la maglia dell’Under 19 Stuckler è stato tra i protagonisti della storica promozione in Primavera 1 del 2024 segnando 30 gol e 11 assist in 27 partite. Alla sua prima esperienza tra i Pro con la maglia della Giana Erminio ha confermato la propria vena realizzativa segnando 16 gol in 45 partite di Serie C e Coppa Italia di categoria, mentre nella stagione appena conclusa ha contribuito alla promozione in Serie B del Vicenza mettendo a segno 15 gol in 42 gare, conquistando anche il titolo di capocannoniere del Girone A di Serie C”.
Foto: logo Cremonese