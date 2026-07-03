Ufficiale: Cremonese, rinnovo per Lottici Tessadri e Agazzi fino al 2029

03/07/2026 | 16:55:39

Doppio rinnovo in casa Cremonese, che prolunga i contratti di Lottici Tessadri e Agazzi. Ecco le parole del club: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Simone Lottici Tessadri e Federico Agazzi per il prolungamento dei rispettivi contratti fino al 30 giugno 2029. Lottici Tessadri, centrocampista classe 2006 che veste i colori grigiorossi da undici anni, ha vissuto l’intero percorso di crescita nel Settore Giovanile della Cremo, dall’attività di base alla Primavera di cui è stato capitano nella stagione appena conclusa. Lo scorso 24 maggio ha fatto il suo esordio in Prima Squadra e in Serie A nella sfida di campionato contro il Como. Anche Agazzi, portiere classe 2004, ha frequentato tutte le formazioni giovanili grigiorosse partendo dall’attività di base nel 2012 fino a raggiungere la Primavera, di cui ha difeso i pali nel 2022/23. L’estate successiva si è trasferito all’Alcione Milano, con cui ha vissuto un campionato di Serie D (conclusa con la promozione) e due di Serie C. Nella scorsa stagione ha contribuito alla salvezza della società milanese mantenendo 15 volte la porta inviolata”.

Foto: Sito Cremonese