Ufficiale: Cremonese rinnova Simone Giacchetta fino al 2027

16/06/2025 | 12:16:02

La U.S. Cremonese conferma la propria fiducia nel direttore sportivo Simone Giacchetta, prolungando il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dal suo arrivo nel 2021, Giacchetta ha dimostrato professionalità e dedizione, contribuendo in modo determinante al ritorno della Cremonese ai massimi livelli del calcio italiano. Due promozioni in Serie A (2021/22 e 2024/25) e una semifinale di Coppa Italia (2022/23) sono il frutto del suo lavoro costante e lungimirante.Nei prossimi giorni il dirigente incontrerà la stampa nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per tracciare il bilancio e illustrare i progetti futuri del club. Foto: sito Cremonese