Ufficiale: Cremonese, preso Crescenzi a titolo definitivo

La Cremonese ha reso noto ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo del difensore Alessandro Crescenzi, già in grigiorosso nella scorsa stagione. Questo il comunicato del club: “L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito in data odierna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi. Crescenzi, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione in grigiorosso, arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona”.

Foto: sito ufficiale Cremonese