Ufficiale: Cremonese, per la porta arriva il polacco Ciezkowski

Nuovo acquisto tra i pali per la Cremonese che ha chiuso per il giovane portiere Ciezkowski. Ecco il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dorian Ciezkowski. Nato a Cracovia (Polonia) il 22 marzo 2001, Ciezkowski è un portiere cresciuto nei settori giovanili di Progres Krakow e successivamente Hellas Verona. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Taranto, neo promosso in Serie C”.

FOTO: Twitter Cremonese