Ufficiale: Cremonese, Giacchetta non è più il Direttore Sportivo

04/06/2026 | 19:30:53

Finisce il rapporto tra il Direttore Sportivo Giacchetta e la Cremonese, ecco il comunicato del club ”Dopo cinque stagioni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale tra U.S. Cremonese e il direttore sportivo Simone Giacchetta. Sotto la sua direzione, iniziata nell’estate del 2021, la Cremonese ha subito fatto ritorno ai massimi livelli del calcio italiano conquistando la promozione diretta in Serie A (la prima dopo oltre 26 anni di assenza); promozione poi ripetuta nella stagione 2024/25 grazie alla vittoria ottenuta nella finale dei playoff. Nel corso dello stesso quinquennio i grigiorossi hanno tagliato un altro prestigioso traguardo, raggiungendo per la seconda volta nella loro storia le semifinali di Coppa Italia nel 2022/23. Un percorso rilevante, che ha saputo valorizzare in diversi momenti il processo di crescita intrapreso dal club grigiorosso. Proprietà e società desiderano ringraziare il direttore Giacchetta per la professionalità e la dedizione mostrate in questi anni, augurando il meglio per le prossime sfide professionali“.

Foto: Sito Cremonese