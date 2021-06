U.S. Cremonese comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dal Novara Calcio dei diritti alle prestazioni sportive di Filippo Nardi. Nato a Treviso il 3 marzo 1998, centrocampista, Nardi nella sua prima stagione in grigiorosso ha disputato 17 partite realizzando un gol e servendo 2 assist ai compagni.