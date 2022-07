Ufficiale: Cremonese, ecco Milanese a titolo definitivo dalla Roma

Tommaso Pantaleo Milanese è un nuovo giocatore della Cremonese. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dalla Roma alla corte di Massimiliano Alvini. L’ufficialità è arrivata direttamente dal sito ufficiale del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da As Roma a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pantaleo Milanese.

Nato a Galatina (Lecce) il 31 luglio 2002, centrocampista, Milanese è un prodotto del vivaio della Roma. Dopo le prime esperienze in diverse scuole calcio della provincia di Lecce, con la Roma il centrocampista è sceso in campo nei campionati Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e Primavera; con la prima squadra ha invece totalizzato 3 presenze, una rete e un assist in Europa League nella stagione 2020/21. Milanese nell’ultimo campionato ha indossato la maglia dell’Alessandria, giocando 35 partite in Serie B (con un gol e un assist). Punto fermo delle nazionali giovanili, recentemente è stato convocato da Nicolato per lo stage con l’Under 21”

Foto: sito ufficiale Cremonese