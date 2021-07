Ufficiale: Cremonese, dall’Atalanta arrivano Carnesecchi, Okoli e Vido

La Cremonese ha annunciato sul proprio sito un triplo colpo in entrata dall’Atalanta: arriva in prestito il portiere Marco Carnesecchi, già in grigiorosso lo scorso anno, il difensore Memeh Caleb Okoli, lo scorso anno alla SPAL, e l’attaccante Luca Vido, lo scorso anno al Pisa.

Questi i comunicati ufficiali:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Luca Vido.

Nato a Bassano del Grappa (Vi) il 3 febbraio 1997, attaccante, ha iniziato nei settori giovanili di Treviso e Padova per poi passare dal Milan dove ha proseguito il suo percorso di crescita cominciando dai Giovanissimi per approdare alla formazione Primavera. Passato all’Atalanta, dove ha esordito in Serie A collezionando 4 presenze, Vido ha successivamente indossato le maglie di Cittadella, Perugia, Crotone e Pisa per un totale di 119 presenze e 25 gol. L’attaccante vanta anche un lungo trascorso con le nazionali giovanili, culminato nelle 9 presenze con l’Under 21 azzurra.

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Atalanta B.C. per il rinnovo del prestito del calciatore Marco Carnesecchi.

Nato a Rimini il 1 luglio 2000, Carnesecchi è approdato in grigiorosso lo scorso gennaio e nella sua prima esperienza con la Cremonese ha collezionato 20 presenze con 8 “clean sheet”. Marco ha difeso la porta della nazionale Under 21 nell’ultimo Campionato Europeo di categoria.

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Memeh Caleb Okoli.

Nato a Vicenza il 13 luglio 2001, difensore, Okoli è cresciuto nel settore giovanile del club bergamasco laureandosi campione d’Italia con la formazione Primavera nelle stagioni 2018/19 e 2019/20. Ha disputato l’ultimo campionato con la Spal, dove ha esordito in Serie B raccogliendo 16 presenze e realizzando una rete; ha giocato 19 volte con la nazionale italiana Under 19”.

