Ufficiale: Cremonese, Collocolo rinnova fino al 2029

29/05/2026 | 16:05:03

Nonostante la retrocessione, rinnovo in casa Cremonese con Michele Collocolo che ha rinnovato fino al 2029.

Le sue parole: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Michele Collocolo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista grigiorosso, che in maglia Cremo ha messo a segno 12 gol e 2 assist in 78 presenze, è stato tra i protagonisti della promozione della stagione 2025/26 e nell’annata appena conclusa è sceso in campo per 8 volte in Serie A”.

Foto: X Cremonese