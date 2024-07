Ufficiale: Cremonese, ceduto Ghisolfi al Potenza

Il Potenza ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo con la Cremonese per il trasferimento, a titolo definitivo, di Matteo Ghisolfi. Di seguito il comunicato del Potenza:

“Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla U.S. Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’02 Matteo Ghisolfi, fino al 2027. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della U.S. Cremonese, il nuovo centrocampista rossoblù debutta in serie B nella stagione 2020/21 tra le fila dei grigiorossi, dove colleziona 5 presenze. Nella stagione successiva viene girato in prestito al Grosseto in serie C, fino a gennaio, per poi trasferirsi all’U.S. Fiorenzuola. Nel campionato 2022/23 conferma le proprie qualità mettendo a referto 18 presenze con la S.S. Giugliano. Nella scorsa stagione si trasferisce, a titolo temporaneo, all’Audace Cerignola. Con i pugliesi colleziona 14 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C e mette a referto 1 gol. La società Potenza Calcio formula un caloroso benvenuto a Matteo”.

Foto: Instagram Potenza