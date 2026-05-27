Ufficiale: Cremonese, Bianchetti rinnova fino al 2027
27/05/2026 | 12:55:20
arrivato nel 2019 a Cremona Matteo Bianchetti rinnova fino al 30 giugno 2027, di seguito la nota ufficiale del club:” U.S. Cremonese comunica che, in base a quanto previsto dal contratto in essere, è scattato il rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Bianchetti per la stagione 2026/27.Prosegue l’avventura in grigiorosso del difensore classe ’93: arrivato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2019, con 233 partite giocate nell’arco di sette stagioni è diventato il calciatore di movimento della Cremo con più presenze dagli anni Duemila ad oggi.
Ancor insieme, Capitano!”
Foto: Twitter Cremonese