Ufficiale: Cremonese, Afena-Gyan ceduto all’Amedspor

20/08/2025 | 20:55:42

La Cremonese cede l’attaccante Afena-Gyan all’Amedspor. Questa la nota dei turchi: “Il nostro club ha firmato un contratto di prestito di un anno con il calciatore professionista Felix Ohene Afena Gyan per la stagione 2025-2026 con opzione di acquisto. Crediamo che Felix Ohene Afena Gyan darà un contributo significativo alla nostra maglia. Gli auguriamo successo nella sua carriera all’Amedspor e ci auguriamo che questo trasferimento sia vantaggioso per il nostro club”.

Foto: X Cremonese