Ufficiale: Coveri, Giovannini e Veliaj nuovi giocatori del Forlì

15/07/2025 | 17:46:02

Tre colpi per il Forlì, che tramite i canali ufficiali ha annunciato gli arrivi di Coveri, Giovannini e Veliaj: “Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con Valentino Coveri, Alessandro Giovannini e Giulio Veliaj. I tre classe 2005 saranno giocatori biancorossi nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso”.

FOTO: Logo Forlì