Ufficiale: Coutinho lascia il Vasco da Gama e firma con il Santos di Neymar

14/09/2026 | 18:55:45

Philippe Coutinho, fantasista classe 1992, ha deciso di sposare la causa del Santos, spinto dal grande amico e compagno di Nazionale Neymar. O’Ney, tramite la sua società d’investimento, è riuscito a sbrogliare la grana economica legata ai trasferimenti di Coutinho e Arthur Melo. L’ex giocatore di Inter, Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco rappresenta un grande rinforzo per il Peixe, soprattutto in virtù dell’infortunio che sta tenendo fuori dai giochi Neymar.

Foto: Instagram Santos