Ufficiale: Cosmi nuovo allenatore della Salernitana

24/02/2026 | 15:49:58

Serse Cosmi torna sulla panchina della Salernitana, il comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig. Serse Cosmi e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nel suo staff in granata sarà accompagnato da Giuseppe Scurto, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Dopo gli esordi tra i dilettanti alla guida della Pontevecchio, l’esperto tecnico classe 1958 si è distinto nel quinquennio 1995/2000 conducendo l’Arezzo dalla Serie D fino ai playoff promozione per la B. In seguito ha guidato il Perugia in massima serie per quattro stagioni vincendo anche una Coppa Intertoto, prima di sedersi sulle panchine di Genoa, Brescia, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia e ancora Perugia in Serie B, Udinese, Livorno, Palermo, Lecce, Siena e infine Crotone in Serie A. Particolarmente significativa l’esperienza di Trapani a cavallo tra il 2014 e il 2016, dove il sogno promozione in Serie A è svanito solo in finale playoff. Nella sua ultima esperienza (2022/23) ha allenato il Rijeka, formazione della massima serie croata.

Serse Cosmi vanta complessivamente 715 panchine tra i professionisti considerando tutti i campionati, le coppe nazionali e le competizioni europee (Coppa UEFA con il Perugia nel 2003/04 e Champions League alla guida dell’Udinese nel 2005/06).

A mister Cosmi il caloroso benvenuto da parte della proprietà e di tutta la famiglia granata!”

foto sito salernitana