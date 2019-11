Ufficiale: Cosenza, rinnovo fino al 2021 per Legittimo

Importante rinnovo di contratto in casa Cosenza. Il club calabrese, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di Matteo Legittimo: l’esperto difensore classe ’89 ha firmato un nuovo accordo fino al 2021. Di seguito il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Matteo Legittimo. Il difensore classe ’89, che ha collezionato finora 43 presenze in maglia rossoblù, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2021”.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza