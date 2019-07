Ufficiale: Cosenza, rinnovo biennale per Saracco

Il Cosenza, tramite i canali ufficiali, ha comunicato il rinnovo per due stagioni del portiere classe 1994 Saracco. Questo il testo: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Umberto Saracco. Il portiere, nato a Moncalieri il 10 aprile 1994, in rossoblù da luglio 2014, nella stagione appena conclusa ha disputato 13 partite, di cui 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. Saracco ha firmato un contratto biennale che lo terrà legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2021”.

Foto: Sito Ufficiale Cosenza