Ufficiale: Cosenza, riecco Camporese in prestito dalla Feralpisalò

Tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, il Cosenza rende noto il ritorno di Michele Camporese tra le fila dei Lupi: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese, proveniente dalla Società Feralpisalò. Il difensore, nato a Pisa il 19/05/1992, si trasferisce in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2024 con obbligo di riscatto e vestiràla maglia numero 5. Si tratta di un gradito ritorno in maglia rossoblù dopo la positiva esperienza nella stagione 21/22 che lo ha visto protagonista nel girone di ritorno con 5 reti in 15 presenze. Cresciuto nel Settore Giovanile nella Fiorentina, esordisce in prima squadra nella stagione 2010/2011 giocando in gare di Coppa Italia e Serie A. Passato in prestito al Cesena nell’estate del 2013 conquista la promozione in massima serie. Negli anni successivi veste le maglie di Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone e Reggina. Vanta inoltre 3 presenze con la Nazionale Under 21. Bentornato in rossoblù Michele!”.

Foto: Instagram Cosenza