Ufficiale: Cosenza, dal Torino arriva Ben Lhassine Kone

Il giovane Ben Lhassine Kone lascia a titolo temporaneo il Torino per accasarsi in Serie B al Cosenza. Questo il comunicato ufficiale del club calabrese: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Torino Football Club per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Ben Lhassine Kone. Il calciatore, nato il 14 marzo 2000 in Costa d’Avorio, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020“.

Foto: twitter Cosenza