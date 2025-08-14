Ufficiale: Cosenza, dal Cagliari arriva Achour

14/08/2025 | 20:58:26

“Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofiane Achour. L’attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto del 2005, ha giocato con la Primavera del Cagliari nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria. È stato dal 2022 con il settore giovanile degli isolani, dopo essere cresciuto in Francia con l’Angers. Achour si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.

Foto: logo Cosenza