Ufficiale: Correa lascia l’Atletico Madrid

19/05/2025 | 11:59:14

Con un post sui social, Angel Correa dice addio all‘Atletico Madrid. L’attaccante argentino ha ufficializzato la sua partenza: “Oggi ho vissuto la mia ultima partita in casa con questa maglia che amo così tanto. Non è stata una giornata come le altre, è stata una raccolta di ricordi, emozioni e gratitudine. Sarò sempre grato per tutto ciò che ho vissuto all’Atleti”.

Foto: Twitter Liga