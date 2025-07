Ufficiale: Correa lascia l’Atletico Madrid e passa al Tigres

09/07/2025 | 18:46:12

Angel Correa inizia la nuova avventura in Messico. Il calciatore argentino si è accordato con il Tigres UANL per la prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale diramato dai Colchoneros sul proprio sito: “L’Atletico de Madrid e il Tigres UANL hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ángel Correa al club messicano”.

FOTO: x tigres