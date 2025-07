Ufficiale: Corradini nuovo giocatore del Pontedera. Arriva dal Sassuolo

17/07/2025 | 15:45:19

Il Pontedera ha annunciato l’acquisto di Corradini attraverso un comunicato ufficiale: “L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da US Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Corradini. Corradini, difensore centrale classe 2005, dopo aver iniziato nel vivaio della Veregrense ha compiuto la trafila nel settore giovanile del Sassuolo. In neroverde ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dello Scudetto Primavera nella stagione 2023/24, oltre ad essere premiato come miglior difensore del torneo alla Viareggio Cup 2023. Nel suo curriculum anche alcune convocazioni in Nazionale under 21″.

FOTO: Logo Pontedera