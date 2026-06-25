Ufficiale: Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria

25/06/2026 | 15:12:02

La Sampdoria comunica di aver scelto Bernardo Corradi come mister: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi porta alla Sampdoria un bagaglio professionale di esperienze di primissimo piano sia come calciatore che come allenatore. Attaccante di livello internazionale, durante la sua carriera da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Chievo Verona, Lazio, Valencia, Manchester City, Parma e Reggina, oltre ad aver collezionato 13 presenze e segnato due gol con la nazionale italiana. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore all’interno della FIGC, prima come assistente tecnico e successivamente come responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze tecniche, metodologiche e manageriali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti del calcio italiano. Durante la stagione 2025/26 ha fatto parte anche dello staff tecnico del Milan, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri”.

Foto: Sito FIGC