Ufficiale: Cori rinnova con l’Albinoleffe fino al 2023

L’Albinoleffe ha annunciato il rinnovo contrattuale dell’attaccante Sacha Cori fino al 30 giugno 2023. Ecco la nota:

“Ho trascorso due anni e mezzo molto belli ed emozionanti, per non parlare della stagione appena conclusa, durante la quale ho versato anche diverse lacrime, sia di gioia sia di dolore. Non piangevo dalla nascita di mia figlia, nove anni fa. Questo sport e questa realtà mi hanno fatto vivere emozioni indescrivibili e sono molto contento di proseguire la mia carriera indossando questi colori perché più che una società ho trovato una famiglia che mi ha accolto a braccia aperte facendomi sempre sentire a casa. Sono onorato della conferma ricevuta dal Presidente e dalla società e della fiducia riposta in me per i prossimi due anni”, le parole del classe ’89 dopo la firma.