Ufficiale: Coppolaro rinnova con l’Arezzo fino al 2028

28/09/2026 | 13:20:12

L’Arezzo ha annunciato di aver prolungato il contratto del difensore Mauro Coppolaro fino al 2028.

Questo il comunicato:

“La S.S. Arezzo comunica di aver definito il prolungamento del contratto del difensore Mauro Coppolaro fino al 30 giugno 2028.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel percorso intrapreso insieme. La S.S. Arezzo ringrazia Mauro per la disponibilità e per l’impegno quotidiano, certa che il contributo del difensore sarà significativo nel prosieguo della stagione e nel progetto tecnico amaranto”.

Foto: sito Arezzo