Ufficiale: Coppolaro rinnova con l’Arezzo fino al 2028
28/09/2026 | 13:20:12
L’Arezzo ha annunciato di aver prolungato il contratto del difensore Mauro Coppolaro fino al 2028.
Questo il comunicato:
“La S.S. Arezzo comunica di aver definito il prolungamento del contratto del difensore Mauro Coppolaro fino al 30 giugno 2028.
Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel percorso intrapreso insieme. La S.S. Arezzo ringrazia Mauro per la disponibilità e per l’impegno quotidiano, certa che il contributo del difensore sarà significativo nel prosieguo della stagione e nel progetto tecnico amaranto”.
Foto: sito Arezzo