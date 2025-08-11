Ufficiale: Coppa Italia, Verona-Cerignola si giocherà in casa dei pugliesi per l’inagibilità del Bentegodi

11/08/2025 | 20:32:06

Serata storica per l’Audace Cerignola quella che si troverà a vivere lunedì 18 agosto. La compagine pugliese sfiderà il Verona ai 32esimi di finale di Coppa Italia e lo farà allo stadio Monterisi. Il Verona infatti ha il Bentegodi inagibile e quindi ha chiesti inversione di campo, cosa accaduta già contro l’Avellino al turno preliminare e il Cerignola ne ha approfittato per eliminare gli irpini.

Questa la nota dell’Hellas: “Sarà Audace Cerignola-Hellas Verona la prima gara ufficiale della stagione 2025/26 dei gialloblù, match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Il match è in programma per lunedì 18 agosto, ore 18, allo stadio ‘Domenico Monterisi’ di Cerignola. La sfida sarà trasmessa in diretta su Canale 20. Le informazioni relative ai biglietti per il Settore Ospiti saranno comunicate prossimamente”.

Foto: sito Coppa Italia