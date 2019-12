Ufficiale: Copenhagen-Bendtner, è già addio dopo 4 mesi. I motivi

Nicklas Bendtner non sarà più un giocatore del Copenhagen. L’attaccante danese, arrivato nel club soltanto lo scorso settembre, non ha prolungato il contratto e dal 1° gennaio sarà libero. A dare l’annuncio è stata la stessa società, attraverso una nota ufficiale: “Il Copenhagen e Nicklas Bendtner non rinnovano l’attuale accordo, che scade alla fine dell’anno“.

Protagonista di 3 gol e 1 assist nelle 13 presenze accumulate sino ad oggi, il bomber è stato congedato anche dall’allenatore del Copenhagen, Stale Solbakken: “Siamo stati molto contenti di Nicklas e del contributo che ha dato alla squadra, sia nello spogliatoio che non da ultimo sul campo di allenamento. È stato un buon compagno di squadra in tutto, supportando i ragazzi e contribuendo ai nostri buoni risultati. Siamo stati felici di avere Nicklas nella squadra, ma è stato leggermente influenzato in termini di tempo di gioco della competizione e infortuni. Abbiamo avuto colloqui positivi e onesti su base continuativa e abbiamo anche convenuto che potrebbe essere difficile per Nicklas continuare a giocare in futuro con un tempo limitato“.