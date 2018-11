Ufficiale: Copa Libertadores, la finale River Plate-Boca Juniors stasera non si gioca. La Conmebol: “Non ci sono le condizioni”

Dopo gli scontri e le violenze subite nella giornata di ieri dai giocatori del Boca Juniors, è giunta in questi momenti la notizia che era nell’aria: la finale di Copa Libertadores River Plate-Boca Juniors non si disputerà nemmeno stasera. Lo ha annunciato pochi minuti fa il presidente del massimo organo calcistico sudamericano Alejandro Dominguez spiegandone anche il motivo: “Non ci sono le condizioni per giocare la partita”. È stato dunque accolto l’appello del Boca Juniors.

Foto: logo Copa Libertadores