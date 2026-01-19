Ufficiale: Contini rinnova con il Napoli fino al 2031
19/01/2026 | 15:19:58
Contini rinnova con il Napoli fino al 2031, c’è il comunicato del club campano: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!”
foto x napoli