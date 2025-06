Ufficiale: Consiglio Federale, SPAL estromessa dai campionati professionistici, non concessa la licenza Nazionale

19/06/2025 | 17:10:24

Esame ricorsi avverso la non concessione delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2025/26: provvedimenti conseguenti

In attesa della formalizzazione delle domande di iscrizione delle società di Serie B alle quali è stato concesso un termine differito (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria), e preso atto dell’istruttoria della Covisoc con rinuncia al ricorso da parte della Spal, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale al club ferrarese. Conseguentemente, si rende disponibile un ripescaggio per il prossimo campionato di Serie C (che si aggiunge a una riammissione legata all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese).

Foto: logo SPAL