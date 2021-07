Ufficiale: confermato Tabbiani sulla panchina del Fiorenzuola

Luca Tabbiani sarà l’allenatore del Fiorenzuola anche per la prossima stagione.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto del proprio allenatore Luca Tabbiani per la stagione 2021/2022 in Serie C.

In 2 stagioni e 59 partite di Serie D con la maglia del Fiorenzuola, il mister nativo di Genova, classe 1979, ha totalizzato 119 punti seduto sulla panchina rossonera, con un record di poco più di 2 punti a partita, conquistando sul campo la vittoria del Campionato nell’ultima stagione chiusasi nello scorso mese di giugno.

A lui ed al suo staff tecnico, i cui nomi verranno comunicati nelle prossime giornate, i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società rossonera”.