Ufficiale: Conceicao e Kolo Muani parteciperanno al Mondiale per Club con la Juventus

11/06/2025 | 10:24:49

La Juventus ha annunciato che Randal Kolo Muani e Francisco Conceiçao faranno parte della rosa bianconera al Mondiale per Club. Il Mondiale per Club è ormai alle porte e le 32 squadre si stanno preparando per la competizione negli Stati Uniti. Anche la Juventus parteciperà al torneo, e i bianconeri hanno annunciato che Kolo Muani e Conceiçao faranno parte della rosa che viaggerà negli USA.

Foto: Instagram Juventus