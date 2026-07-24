Ufficiale: Comotto e il Milan continuano insieme fino al 2031
24/07/2026 | 12:19:24
Christian Comotto, centrocampista classe 2008, dopo la passata stagione in prestito allo Spezia, in cui si è rivelato essere uno dei migliori giovani della Serie B, ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2031.
Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.
Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.
Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi”.
Foto: Sito Milan